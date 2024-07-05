Омск-Информ
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·Происшествия

Пострадала 16-летняя школьница.

Сегодня около 17:45 стало известно об аварии в районе остановки «Дворец творчества». ДТП произошло в час пик.  

Предварительно полицейскими установлено, что 21-летний водитель автобуса № 20 столкнулся с троллейбусом под управлением 38-летнего мужчины.

В результате аварии 16-летняя пассажирка автобуса обратилась за медицинской помощью. В момент происшествия в салоне пассажирского автобуса находились 50 пассажиров, троллейбуса – 86 пассажиров. Проводится проверка.

·Происшествия

Пострадала 16-летняя школьница.

Сегодня около 17:45 стало известно об аварии в районе остановки «Дворец творчества». ДТП произошло в час пик.  

Предварительно полицейскими установлено, что 21-летний водитель автобуса № 20 столкнулся с троллейбусом под управлением 38-летнего мужчины.

В результате аварии 16-летняя пассажирка автобуса обратилась за медицинской помощью. В момент происшествия в салоне пассажирского автобуса находились 50 пассажиров, троллейбуса – 86 пассажиров. Проводится проверка.