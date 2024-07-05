В руководстве ресторана известного омского бизнесмена Темура Латарии произошли кадровые перестановки.

В руководстве ресторана известного омского бизнесмена Темура Латарии произошли кадровые перестановки.

У омского ресторана «Гурман», который принадлежит бизнесмену Темуру Латарии, в очередной раз сменился руководитель. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, 3 июня в ООО «Гурман» появился новый директор. Им стала Светлана Кривицкая.

Примечательно, что с начала 2024 года это уже пятая смена руководителя. Кадровые перестановки начались в январе, когда ушла Елена Богданова, а на ее место пришла Ирина Мавлянова.

В апреле ее заменила Диана Заварзина, а в мае руководителем стала Мария Полтавцева. Предыдущая глава компании Елена Петрохалкина проработала на посту меньше месяца.