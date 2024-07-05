На омской телебашне расцветут ромашки и появятся сердца

На башне появятся поздравления в честь Дня семьи, любви и верности.

8 июля в России будут отмечать ежегодный праздник – День семьи, любви и верности. В этот день Омский областной радиотелецентр включит художественную подсветку. На башне появится логотип праздника, изображения сердец и родителей с детьми. Также там расцветут ромашки и появится поздравление с праздником Дня семьи, любви и верности.

Аналогичные поздравления появятся в Великом и Нижнем Новгороде, Тамбове, Воронеже, Самаре, Ярославле и Грозном. Кроме того, к акции присоединятся Тверь, Саратов, Челябинск, Нальчик, Кызыл и Брянск. Световые шоу начнутся также на башнях в Оренбурге, Ростове-на-Дону, Сочи, Симферополе, Братске, Туле, Магасе, Улан-Удэ и Черкесске.