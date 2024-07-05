Экс-худрук «Пятого театра» пожаловался на повышенное давление и сердечный приступ в камере.

Экс-худрук «Пятого театра» пожаловался на повышенное давление и сердечный приступ в камере.

Бывший художественный руководитель «Пятого театра» Никита Гриншпун, уже отбывающий наказание в колонии строгого режима за получение взятки, проходит обвиняемым по новому уголовному делу. На этот раз силовики заподозрили его в мошенничестве в крупном размере.

По версии следствия, худрук устроил в театр на должность менеджера по рекламе свою сожительницу Марию Сиволап. По факту она не работала, но получала ежемесячно порядка 50 тысяч рублей. Ущерб оценили в 1,1 млн рублей. Следователи полагают, что полученные деньги пара тратила на личные нужды. Возлюбленная Гриншпуна пока проходит по делу как свидетель. А бывшему руководителю грозит до 10 лет колонии.

Процесс проходил в Первомайском суде. Со стороны защиты во время нового процесса выступала бывший замдиректора театра. Она утверждала, что видела Марию Сиволап в театре не менее десяти раз, а остальное время та, вероятно, работала удаленно. Кроме того, менеджер по рекламе разрабатывала проекты баннеров и граффити с продвижением «Пятого театра». Их потом планировали размещать на омских зданиях. Но в итоге проект свернули.

Одна из сотрудниц театра в письменных показаниях заявила, что вклад в работу Сиволап был невелик.

– Должность менеджера по рекламе у нас появилась с приходом Сиволап. Но все эти обязанности продолжала выполнять другая сотрудница. Потом я выяснила, что мы с Сиволап занимаем одинаковые должности, но она получает 50 тысяч рублей, а я – 25 тысяч, притом что я видела ее в театре один раз, – цитирует свидетеля Om1.ru. – Возможно, она оказала театру какую-то единоразовую помощь с соцсетями. Но больше она ничего не делала. Представленные ею эскизы баннеров были плагиатом.

Сама трудоустроенная подтвердила, что по факту не трудилась в театре.

– Я в действительности не работала и не могла это делать, – пояснила Сиволап. – Так как в это время проходила обучение в Москве. Гриншпун заверил меня, что все законно и ответственность за это несет только он, мне ничего не грозит. Полученные деньги мы тратили на собственные нужды.

Гриншпун сначала отрицал, а потом признал свою вину. Он пожаловался, что плохо себя чувствует в тюрьме.

– У меня высокое давление и много сопутствующих заболеваний, – пояснил он. – В последнее время состояние ухудшилось. Сегодня утром у меня был приступ с сердцем, – сказал бывший худрук «Пятого театра». Он добавил, что писал ходатайство, чтобы приоткрыть окно в камере и лечь. Заключенным в строгом режиме запрещено находиться днем в вертикальном положении.

Следующее заседание намечено на 15 июля. Если вину Гриншпуна признают, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в 2023 году суд приговорил бывшего худрука к пяти с половиной годам заключения в колонии строгого режима. Суд Омска признал бывшего худрука «Пятого театра» Никиту Гриншпуна виновным в получении взятки, присвоении и растрате.

Он фиктивно трудоустроил в театр режиссера-постановщика, за которого сам выполнял работу, в ответ получая от него деньги, которые следствие расценило как взятку, общая сумма которой составила 4,2 миллиона рублей. Кроме того, Гриншпун заключил с несколькими предпринимателями договоры о поставке света для спектаклей, который суд также признал фиктивными. Ущерб, причиненный театру, составил 1,5 миллиона рублей.