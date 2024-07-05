Травмы пешеходов очень сильно отличаются от повреждений водителей и пассажиров автомобилей во время аварий, а помощь эффективнее в первый «золотой час».

Травмы пешеходов очень сильно отличаются от повреждений водителей и пассажиров автомобилей во время аварий, а помощь эффективнее в первый «золотой час».

На дорогах страны в результате дорожно-транспортных происшествий погибают 14500 человек в год. А ведь окажи очевидцы первую помощь пострадавшим, количество смертей могло бы сократиться вдвое!

Выпускница ОмГМУ Минздрава России, капитан команды по неотложной помощи Siberian help Елена Крестникова поделилась своим мнением об основных проблемах при оказании первой помощи на дорогах.

– Какие травмы чаще получают пострадавшие в результате ДТП?

– По своему опыту работы в травматологии ГКБ 1 им. А. Н. Кабанова, скажу: нужно понимать, о каком участнике идет речь – это пешеход или водитель автотранспорта. Если у пешеходов среди распространенных травм будет повреждение осевого скелета, переломы костей нижних и верхних конечностей, то у водителей это – черепно-мозговая травма и переломы костей нижних конечностей. Повреждение органов брюшной полости встречается с одинаковой частотой.

– Какая основная причина высокой смертности от ДТП?

– Проанализировав ряд научных статьей, могу выделить две основные причины. Обширность различных повреждений, что утяжеляет состояние пострадавших. Отсутствие оказания первой помощи в первый час получения травмы, так называемый «золотой час», что на 70 % снижает шанс на улучшение состояния у критических больных.

– Какие основные причины неоказания первой помощи?

– Во-первых, многие не знают, что именно нужно делать, как распознать то или иное повреждение, что находится в автомобильной аптечке и как этим пользоваться. Во-вторых, люди боятся оказывать первую помощь, боятся сделать что-то не то, еще больше навредить пострадавшему.

– На что стоит обратить внимание при оказании первой помощи?

– Всегда нужно помнить о собственной безопасности! Если оказываете помощь на дороге не забудьте выставить знаки, заглушить автомобиль, посмотрите по сторонам, убедитесь, что нет ничего опасного, угрожающего вашей жизни. Оказывая первую помощь, не забывайте и про средства индивидуальной защиты, такие как маски и перчатки.

Если пострадавший зажат в машине или находится в перевернутом автомобиле, не стоит его перемещать, если позволяет обстановка.

Также помните, что, возможно, вы последний, кто видел этого человека в сознании, поэтому постарайтесь узнать как можно больше полезной информации для врачей: принимает ли препараты на постоянной основе, какими хроническими заболеваниями болеет, есть ли аллергические реакции на какие-либо препараты. Помните, в ваших руках чья-то жизнь!