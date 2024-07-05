С завтрашнего дня начинается прием заявлений от родителей детей, живущих не на закрепленных за школами территориях.

С завтрашнего дня начинается прием заявлений от родителей детей, живущих не на закрепленных за школами территориях.

Мэрия Омска объявила о втором этапе приема заявлений в первый класс городских школ. Он стартует в субботу, 6 июля, с 8:30 на сайте «Госуслуги». Документы принимаются от родителей детей, не зарегистрированных на закрепленной территории.

С 1 апреля по 30 июня школы принимали детей, имеющих внеочередное, первоочередное, преимущественное право приема и зарегистрированных на закрепленном за образовательным учреждением территориальном участке. Родители будущих первоклассников подали 10 932 заявления, по итогам их рассмотрения в школы зачислили 10 253 юных омича. Всего в этом году школы подготовили 14 345 мест для первоклассников. То есть им осталось добрать чуть более 4 тыс. учеников.

– По опыту прошлых лет могу сказать, что не всем удастся поступить в школы рядом с домом по причине ограниченности мест в 1-х классах, – говорит и.о. директора департамента образования администрации мэрии Лариса Жукова. – Поэтому родители (законные представители) могут выбрать другое учреждение, в котором есть свободные места, и подать документы.

Документы в учреждениях образования принимаются до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2024 года.

Как найти свободные места в школах или проверить их наличие:

1. Информацию о наличии мест в 1-й класс можно проверить на сайте интересующей школы. Полный список сайтов школ города Омска, подведомственных департаменту образования, находится тут: http://omsk.edu.ru/schools.

2. На сайте школы в разделах «Прием в 1-й класс», «Вакантные места для приема (перевода)», указано количество вакантных мест или их отсутствие, в этом случае вновь нужно пройти по ссылке http://omsk.edu.ru/schools, выбрать другое учреждение.

3. При наличии мест в 1-х классах подать заявление через сайт «Госуслуги» или прийти в школу с оригиналами документов, необходимых для подачи заявления (с 8 июля).

В случае возникновения трудностей можно обратиться в департамент образования (город Омск, ул. Карла Либкнехта, 33) или по телефонам во вторник и четверг с 14:00 до 16:00: ЦАО, КАО – 20-20-05; ЛАО, САО – 20-02-72; ОАО – 20-20-04.

Алгоритм подачи заявления в 1-й класс на сайте «Госуслуги»:

1. Войти в учетную запись на портале «Госуслуги» (зарегистрироваться либо указать логин и пароль) и в каталоге услуг выбрать раздел «Образование».

2. На открывшейся странице выбрать услугу «Запись в образовательное учреждение».

3. Необходимо выбрать электронную услугу «Зачисление в общеобразовательное учреждение», на открывшейся странице можно ознакомиться с подробной информацией об услуге, а затем нажать на кнопку «Получить услугу», чтобы перейти к оформлению заявления.

4. Далее необходимо приступить к оформлению заявления, указать сведения о заявителе, то есть ФИО и паспортные данные родителя (законного представителя).

5. Необходимо указать данные ребенка, а также удостоверить личность ребенка при помощи свидетельства о рождении или, например, паспорта.

6. Указать адрес регистрации ребенка и выбрать образовательное учреждение: также родитель (законный представитель) несовершеннолетнего может выбрать параллель, специализацию и конкретный класс для приема.

7. Необходимо выбрать тип информирования о результате оказания услуги, а также поставить «галочки» об ознакомлении с лицензией и уставом школы и нажать на кнопку «Подать заявление».

По этому алгоритму можно создать шаблон заявления, а затем его подать 6 июля после 8:30.