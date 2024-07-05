Врач Василий Студеникин напомнил омичам, к каким фатальным последствиям может привести злоупотребление спиртным, причем это касается не только тех, кто пьет.

Врач Василий Студеникин напомнил омичам, к каким фатальным последствиям может привести злоупотребление спиртным, причем это касается не только тех, кто пьет.

Врач-методист организационно-методического кабинета Большереченской ЦРБ Василий Студеникин рассказал в внешних причинах смерти, к которым довольно часто приводит злоупотребление алкогольными напитками.

До 40 тысяч человек ежегодно умирает только из-за отравлений спиртным. Вклад алкоголя в общую смертность в России составляет 11,9 %. Из-за употребления алкоголя происходит 67 % случаев утоплений, 69 % пожаров, 4 2 % самоубийств. В 2023 году в России зарегистрировано 32,5 тысячи случаев отравления алкоголем.

– Внешние причины – это единственный класс причин, который обусловливает только предотвратимые смерти. И именно от этих предотвратимых причин в нашей стране ежегодно погибает огромное число людей, причем высокая смертность от этого класса причин сопряжена с очень большим числом людей, которых эти же причины делают инвалидами. Злоупотребление алкоголем вносит значительный вклад в смертность населения от внешних причин, – рассказал Василий Студеникин.

20 % всех бытовых травм, происходящих дома, регистрируются у людей, употребивших алкоголь. Травмы с летальным исходом, полученные в состоянии алкогольного опьянения многочисленны и разнообразны: термическая травма, переломы костей, травмы головы, сопровождающиеся ушибами и сотрясением мозга, транспортная травма, различные виды механической асфиксии, отравление психоактивными веществами.

– Злоупотребление алкоголем увеличивает процент убийств, преждевременную смертность от цирроза, сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, панкреатита, злокачественных заболеваний, болезней органов дыхания, – уточнил эксперт.

Алкоголь помимо того, что убивает самого человека, он также ставит под угрозу окружающих, приводя к несчастным случаям, в которых часто гибнут люди, не употреблявшие спиртные напитки. Все это предотвратимые смерти, которых могло не быть.

Около 60 процентов всех смертельных отравлений в нашей стране вызвано употреблением алкоголя. Чаще всего алкогольные отравления встречаются среди подростков, хронических алкоголиков и детей, оставшихся наедине со спиртным без присмотра взрослых или получивших алкоголь от кормящей матери.