Дилерский центр премиального автомобильного бренда TANK начал работу в хорошо знакомой омичам локации на улице Волгоградской, 61.

Дилерский центр премиального автомобильного бренда TANK начал работу в хорошо знакомой омичам локации на улице Волгоградской, 61.

Премиальный китайский автомобильный бренд TANK официально открыл в Омске дилерский центр. Он расположен в хорошо знакомой многим омичам локации – на Волгоградской, 61. Единственным официальным дилером TANK в Омске стала группа компаний «БАРС».

В России продажи премиальных внедорожников TANK стартовали в начале 2023 года. За год присутствия российский рынок стал для бренда одним из крупнейших. Аналитическое агентство «Автостат» свидетельствует, что по итогам пяти месяцев 2024 года TANK уверенно обосновался в топ-2 премиум-брендов российского авторынка и показал рост в 155 % к аналогичному периоду прошлого года. Есть все основания считать, что TANK полностью завоюет авторынок.

В 2023 году автохолдинг «БАРС», хорошо известный на омском рынке работе с брендам BMW, Kia, Hyundai, CHERY, LADA, подписал дилерский контракт с TANK. Теперь омичи могут познакомиться с маркой и по достоинству оценить премиальные рамные внедорожники.

Торжественная церемония запуска дилерского центра прошла в конце июня.

Учредитель TANK БАРС Виталий Ольшанский и региональный менеджер бренда TANK Кирилл Ширнин по традиции символически перерезали ленточки , а после этого эксперт бренда Андрей Репин провел презентацию автомобилей TANK 300 и TANK 500. Особыми гостями церемонии стали участники автомобильного пробега «Москва – Байкал» на автомобилях TANK 500 ─ амбассадоры Simple Spirits Academy Валерий Расин и Константин Плесовских.

Партнерами мероприятия выступили: Банк ВТБ, АльфаСтрахование, лизинговая компания «Европлан», страховая компания «Открытие», ресторан «7.0.0», страховая компания «Согласие», журнал «Собака.РУ», Страховая компания «Ингосстрах», магазин для дома «CHIC», страховая компания «Росгосстрах».

Гости презентации познакомились с дилерским центром. Он полностью соответствует премиальным стандартам TANK: высокотехнологичные решения, современный дизайн, продуманная планировка формируют максимально комфортное и приятное пространство для гостей. Клиентам доступен полный спектр услуг по покупке и обслуживанию автомобилей.

На первом этаже – просторный шоурум площадью 510 кв. м с комфортной лаунж-зоной, где для гостей предусмотрены прохладительные напитки и кофе. Общая площадь сервисной зоны превышает 800 кв. м, она оборудована выделенными постами прямой приемки, мойки, развал-схождения, шиномонтажа и четырьмя постами сервиса, позволяющими качественно обслуживать автомобили.

Сегодня в шоуруме уже представлены первые модели бренда, которые успешно зарекомендовали себя и стали бестселлерами – внедорожники TANK 300 и TANK 500. TANK 300 выставлен в комплектациях ADVENTURE и CITY ADVENTURE, PREMIUM и CITY PREMIUM, а также в разнообразных цветовых решениях: «Черный Богдо», «Серый Шантар», «Белый Ольхон», «Чарский оранжевый» «Красный Эльтон». TANK 500 представлен в комплектациях ADVENTURE, URBAN, PREMIUM, BLACK TRAIL и цветовых решениях «Снежная Иремель», «Золото Рускеала», «Черный Богдо», «Серебристый Сихоте».

Высококвалифицированная команда специалистов дилерского центра TANK БАРС всегда готова провести профессиональную комплексную диагностику автомобиля и последующий ремонт неисправностей. В лице TANK БАРС клиент получает надежного партнера и дилера, в полной степени соответствующего его ожиданиям и даже превосходящего их.

Дилерский центр TANK БАРС приглашает познакомиться с брендом TANK и пройти тест-драйв.

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