Деньги будут выплачены педагогам в период с сентября по декабрь 2024 года.

Деньги будут выплачены педагогам в период с сентября по декабрь 2024 года.

Из федерального бюджета Омской области дополнительно выделено 506 млн рублей на выплаты педагогам, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Соответствующие поправки в федеральный бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов были приняты нижней палатой парламента.

– Для Омской области предусмотрено 506 млн рублей на выплаты в период с сентября по декабрь в размере 10 тысяч рублей классным руководителям 6396 классов и кураторам 382 групп среднего профессионального образования в населенных пунктах, где проживают менее 100 тыс. человек, – пояснил Жуков.

Кроме того, 664 советникам директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями будут ежемесячно выплачивать 5 тыс. рублей. На эти цели выделено 20 млн рублей.

Также из федеральной казны будет дополнительно выделено 125 млн рублей на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан.