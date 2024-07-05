Седельниковский районный суд принял решение в пользу жертвы мошенника из соседнего города.

Седельниковский районный суд принял решение в пользу жертвы мошенника из соседнего города.

Седельниковский районный суд Омской области рассмотрел гражданское дело о неосновательном обогащении. В суд обратился житель Иркутска, рассказал, что 18 октября по ошибке направил на расчетный счет жителя райцентра Седельниково 569 тыс. рублей. Обстоятельства перечисления средств иркутянин не обозначил.

В свою очередь, сельчанин сообщил другую историю. Он утверждал, что оформил в банке кредитную карту и не пользовался ею. Потом потерял и при обращении в банк узнал, что неизвестный ему житель Иркутска снимал деньги. С требованиями истца он не согласился, так как не пользовался деньгами на карте.

В судебном заседании установлено, что 24 октября 2023 года следователь одного из отделений иркутской полиции возбудил уголовное дело по статье «Кража». По материалам уголовного дела, в период с 16 октября 2023 года по 23 октября 2023 года неизвестное лицо путем обмана похитило денежные средства, принадлежащие иркутянину, причинив последнему ущерб в особо крупном размере.

Изучив материалы дела, районный суд принял решение в пользу жителя Иркутска и постановил вернуть похищенные полмиллиона владельцу. Решение в законную силу не вступило и обжалуется.