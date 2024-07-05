Омск-Информ
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Дорожники работали на двух участках важной магистрали на Левобережье. Через нее идет большой трафик.

На Левом берегу в Омске завершился ремонт улицы Волгоградской. Минувшей ночью работники Управления дорожного хозяйства и благоустройства доделали развязку на пересечении с улицы Лукашевича. Там устраняли колейность и ремонтировали полотно на площади 600 кв. м.

– Ранее силами подрядчика был отремонтирован проблемный участок улицы Волгоградской от Кондратюка до 2-й Солнечной. В общей сложности на одной из главных дорог Левого берега появилось 3000 квадратных метров нового дорожного покрытия, – сообщил мэр Сергей Шелест.

Улица Волгоградская находится на выезде из города, через нее проходит большой трафик. Сейчас, с закрытием на ремонт бульвара Архитекторов, он значительно вырос.

·Авто

Дорожники работали на двух участках важной магистрали на Левобережье. Через нее идет большой трафик.

На Левом берегу в Омске завершился ремонт улицы Волгоградской. Минувшей ночью работники Управления дорожного хозяйства и благоустройства доделали развязку на пересечении с улицы Лукашевича. Там устраняли колейность и ремонтировали полотно на площади 600 кв. м.

– Ранее силами подрядчика был отремонтирован проблемный участок улицы Волгоградской от Кондратюка до 2-й Солнечной. В общей сложности на одной из главных дорог Левого берега появилось 3000 квадратных метров нового дорожного покрытия, – сообщил мэр Сергей Шелест.

Улица Волгоградская находится на выезде из города, через нее проходит большой трафик. Сейчас, с закрытием на ремонт бульвара Архитекторов, он значительно вырос.