Подозреваемый похитил золотые часы из комиссионного магазина.

Подозреваемый похитил золотые часы из комиссионного магазина.

По предварительным данным, 2 июля около 14:30 в ломбард на улице Серова зашел мужчина. Он попросил продавца показать ему наручные часы. Незнакомец надел их на руку, сделал несколько фотографий, а затем резко выбежал из ломбарда вместе с товаром.

Продавец не смог догнать грабителя и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сумма ущерба составила 221 тысячу рублей. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения. На них заснят подозреваемый в момент кражи.

Полиция объявила мужчину в розыск. Конфиденциально сообщить о нем информацию можно по телефонам: 102, 79-33-02, 8-913-638-21-02 или 8-913-666-32-47.