Омск-Информ
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·Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
В поселке Междуречье Тарского района произошел несчастный случай. Погиб 12-летний мальчик.
Как сообщает Следственный комитет, 3 июля около 21:00 ребенок гулял с приятелем-ровесником на берегу Иртыша. Песчаный откос берега обрушился и упал прямо на ребят. Как рассказали корреспонденту РИА «Омск-информ» в СК, один мальчик сумел выбраться, а второй – нет. Он скончался до приезда скорой помощи.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
·Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
В поселке Междуречье Тарского района произошел несчастный случай. Погиб 12-летний мальчик.
Как сообщает Следственный комитет, 3 июля около 21:00 ребенок гулял с приятелем-ровесником на берегу Иртыша. Песчаный откос берега обрушился и упал прямо на ребят. Как рассказали корреспонденту РИА «Омск-информ» в СК, один мальчик сумел выбраться, а второй – нет. Он скончался до приезда скорой помощи.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).