Билеты со скидкой можно будет приобрести с 1 сентября.

Билеты со скидкой можно будет приобрести с 1 сентября.

Росавиация обновила список субсидируемых маршрутов. Среди них оказался рейс из Омска в Иркутск, который будет выполнять авиакомпания S7. Билеты со скидкой доступны с 1 сентября и до конца года.

Сейчас борт не субсидируемый, он летает дважды в неделю. Стоимость билета на данный момент составляет 15,5 тыс. рублей. Время в полете составит 2 часа 55 минут.

На данный момент из Омска летают субсидируемые рейсы в Абакан, Екатеринбург, Горно-Алтайск, Казань, Минеральные воды, Надым, Ноябрьск, Новый Уренгой, Самару, Сургут, Тобольск, Томск, Уфу и Ханты-Мансийск.