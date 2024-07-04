Омск-Информ
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром в Центральном округе.
Сегодня около 11:50 на улице 2-я Дачная в Омске случилось ДТП. Как сообщили в полиции, 34-летняя женщина на автомобиле Lexus сбила 8-летнего мальчика.
По предварительным данным, ребенок пересекал проезжую часть на самокате в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. После аварии мальчику понадобилась медицинская помощь.
·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром в Центральном округе.
Сегодня около 11:50 на улице 2-я Дачная в Омске случилось ДТП. Как сообщили в полиции, 34-летняя женщина на автомобиле Lexus сбила 8-летнего мальчика.
По предварительным данным, ребенок пересекал проезжую часть на самокате в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. После аварии мальчику понадобилась медицинская помощь.