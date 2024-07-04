Уже в этом году памятник облицуют новым гранитом.

Уже в этом году памятник облицуют новым гранитом.

Вчера, 3 июля, омские чиновники объявили аукцион на ремонт бюста Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева, расположенного на улице Думской в сквере, также носящем его имя. На сохранение объекта культурного наследия выделили почти 840 тыс. рублей.

За эти деньги подрядчику предстоит заменить облицовочные гранитные плиты и бортовые камни. Гарантийный срок на работы должен составлять 5 лет.

Заявки будут принимать до 11 июля. Подвести итоги аукциона планируется 15 июля.

Напомним, бюст генерала Карбышева изготовили в 1961 году. В ноябре 2015 года его признали объектом культурного наследия.