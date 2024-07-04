В Полтавском суде состоялись прения.
Прокурор Полтавского района попросил суд отправить 29-летнего заправщика, которого обвиняют в гибели пожилой пары, в колонию общего режима на 6 лет. Приговор по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) огласят на следующем заседании.
Напомним, 6 декабря 2022 года заправщик наполнил газом два 5-литровых баллона для своего 62-летнего знакомого. Однако установка, с помощью которой парень это делал, предназначена только для заправки автомобильных баллонов и не оборудована товарными весами для безопасного наполнения бытовых.
Утром того же дня пенсионер занес один баллон в дом. Газ в переполненном балоне расширился и взорвался. В результате возник пожар. Пожилой мужчина и его жена получили ожоги. Медики пытались спасти их, но оба скончались.
Отметим, что заправщик вину не признал.