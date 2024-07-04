Омск-Информ
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·Происшествия

Причина его смерти пока неизвестна.
Пропавший осенью прошлого года 36-летний житель Омского района Лев Яцевич погиб. Как сообщили в полиции, накануне тело мужчины нашли на берегу Иртыша в районе насосной станции в селе Троицком.
Признаков насильственной смерти правоохранители не обнаружили. Однако причина смерти пока неизвестна.
Напомним, 5 ноября мужчина ушел на рыбалку и не вернулся.
·Происшествия

Причина его смерти пока неизвестна.
Пропавший осенью прошлого года 36-летний житель Омского района Лев Яцевич погиб. Как сообщили в полиции, накануне тело мужчины нашли на берегу Иртыша в районе насосной станции в селе Троицком.
Признаков насильственной смерти правоохранители не обнаружили. Однако причина смерти пока неизвестна.
Напомним, 5 ноября мужчина ушел на рыбалку и не вернулся.