Авария случилась в Амурском поселке.

Авария случилась в Амурском поселке.

Вчера, 3 июля, в Омске произошла крупная авария. В популярном паблике появились снимки с места происшествия. На перекрестке 24-й Северной и 11-й Амурской столкнулись сразу пять автомобилей.

Как уточнили очевидцы, первоначально врезались друг в друга три машины. А затем, через час, образовался «паровозик» уже из пяти авто.

Судя по всему, одна машина пыталась повернуть, а по встречной полосе в это время двигалось такси. Оба водителя вовремя не заметили друг друга, спровоцировав массовое ДТП.