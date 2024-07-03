Жители Советского округа столкнулись с выбросами вредного вещества.

Жители Советского округа столкнулись с выбросами вредного вещества.

Минприроды Омской области опубликовало данные по мониторингу атмосферного воздуха в Омске с 0:00 до 8:00. Сегодня, 3 июля, в городе снова произошли выбросы.

В Советском округе зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Она превысила норму в 1,38 раза.

Отметим, что накануне, 2 июля, в Кировском округе Омска обнаружили превышение ПДК озона. Концентрация вещества оказалась превышена в 1,24 раза.