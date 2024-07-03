Депутаты Заксобрания считают, что «Омскоблводопровод» имеет все ресурсы, чтобы стать прибыльным предприятием.

Депутаты Заксобрания считают, что «Омскоблводопровод» имеет все ресурсы, чтобы стать прибыльным предприятием.

На сегодняшнем заседании комитета Заксобрания по собственности заявлялось обсуждение стратегического развития «Омскоблводопровода». Хотя, по сути, министр имущественных отношений Евгений Козлов признал стагнацию компании.

С его слов, несмотря на некие оздоравливающие финансовые мероприятия, предприятие, обеспечивающее водой 13 из 32 районов Омской области, оказалось на грани разорения. По итогам прошлого года компания показала убыток в 262 млн рублей. После чего подала на банкротство, объявив о 287 млн рублей задолженности по налогам и сборам. Первое судебное заседание намечено на 16 июля. При этом акционерное общество не предпринимает никаких попыток, чтобы выправить ситуацию.

Депутат Антон Берендеев призвал спасти предприятие и закрыть все долги. Тогда как председатель комитета Игорь Зуга напомнил коллеге, что на компанию каждый год выделяется по 100 млн рублей. Он заподозрил «Омскоблводопровод» в преднамеренном банкротстве и призвал «прикрыть синекуру».

– У нас 16 районов Омской области, которые может обслуживать предприятие, остаются без воды. А у них раздутые щтаты: 4 заместителя директора на 13 районов. Что за ситуация? Там одни административные расходы «съедают» 100 млн рублей. Наращивание убытков «Омскоблводопровода» идет сознательно, – подчеркнул Зуга. – Всего лишь надо принять вопрос о передаче водообеспечения в муниципалитеты. И мы соединим районы полиэтиленовыми трубами. Президент, губернатор и сама жизнь диктуют другие условия. Надо оплатить долги, чтобы не позорились, прикрыть эту синекуру. И создать новый «Омскоблводопровод».

Топ-менеджеры предприятия, присутствовавшие на заседании, пытались возразить, но еще больше убедили депутатский корпус, что финансовые дела в компании имеют весьма мутный оттенок. Доходы из водообеспечения извлекать вполне реально. Парламентарии сошлись во мнении, что необходимо не только повнимательнее изучить работу общества, но и в целом улучшать качество питьевой воды в районах области.