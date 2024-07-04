Прогнозы относительно дождей разнятся: они могут пройти, а может, обойдется без них. Погода будет не солнечная, но теплая.

Прогнозы относительно дождей разнятся: они могут пройти, а может, обойдется без них. Погода будет не солнечная, но теплая.

Сегодня в Омске ожидается облачная и даже пасмурная погода, но при этом теплая, до +23...+24 днем. Отличаются прогнозы относительно дождя: сервис Яндекс.Погода обещает небольшой дождь, в то время как ресурс Gismeteo.ru предсказывает, что будет облачно и без осадков.

Небольшие дожди утром и днем пройдут и по Омской области. Воздух прогреется до +26.