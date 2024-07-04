Большинство компаний научились извлекать выгоду из преимуществ цифровой среды. При этом уличить их в нечестной игре бывает нелегко.

Большинство компаний научились извлекать выгоду из преимуществ цифровой среды. При этом уличить их в нечестной игре бывает нелегко.

Покупки в режиме онлайн для большинства людей давно стали привычным делом. На фоне стремительного ритма жизни иногда по магазинам бегать некогда. Однако цифровая среда, наряду с ее оперативностью и доступностью для покупателей, еще и настоящий полигон для увеличения прибыли продавцов. Повышают они ее, естественно, за счет своих клиентов, и делают это не всегда честными способами.

Профессор МГУ и доктор экономических наук Надежда Розанова опубликовала статью в вестнике Института экономики РАН. В ней она выделила три стратегии запутывания покупателей в цифровой среде, которые регулярно практикуют различные компании.

– Первая – прямой обман, когда клиентов убеждают в сравнительно низкой цене, но навязывают оплату дополнительных услуг (например, кредитные карты банков с низкой ставкой, но ограничениями на использование или авиабилеты без багажа). Вторая – путаница, когда компании искажают товарные характеристики или применяют многокомпонентное ценообразование, так что потребителям сложно сравнить рыночные предложения (пример – пакеты услуг сотовых операторов). Третья – помехи, когда компании затрудняют поиск товара и информации о нем, что ведет к покупкам безальтернативных предложений по завышенной цене (это можно показать на примере Amazon с предпочтениями товара на 17 % дороже альтернатив), – анализирует статью автора «Коммерсантъ».

Розанова также обращает внимание на техники так называемого «капельного ценообразования» – это когда низкая цена компенсируется немалыми налогами и сборами, и «цены под покровом» – это когда ее сразу не разглядишь из-за мелкого шрифта на ценнике.

Стратегии компании выбирают в зависимости от собственного положения: если у них высокие издержки, то и уровень запутывания будет максимальным, если низкие, тогда минимальный. Такие методы позволяют увеличить выручку на 5–7 %.

При этом дельцов сложно поймать на нечестной игре, ведь формально ценовое запутывание не является противозаконным. Впрочем, время от времени ФАС «бьет по рукам» некоторым крупным фирмам за навязанные услуги или пресловутый мелкий шрифт. Но это отчасти напоминает борьбу с Лернейской гидрой, у которой на месте отрубленной головы вырастали две-три новых: если удается приструнить крупных игроков рынка, активизируется компании помельче, применяющие такие же схемы. А уследить за ними контролирующим органам уже гораздо сложнее.

Поэтому омичам во время онлайн-шопинга следует быть внимательней, и там, где это возможно, тщательно изучить все условия покупки, чтобы потом не столкнуться с неприятным сюрпризом.