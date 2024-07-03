Девочек удалось спасти, но они находятся в больнице.

Девочек удалось спасти, но они находятся в больнице.

Вчера днем на Кировском пляже в Омске пострадали три девочки. Они пошли купаться, несмотря на запрет, и едва не утонули.

– Первоначально в полицию поступило сообщение из детского медицинского учреждения о госпитализации троих несовершеннолетних девочек 2008, 2010 и 2011 годов рождения с признаками утопления. Всем троим оказали медицинскую помощь и оставили для наблюдения, – сообщили в полиции.

Инспекторы ПДН выяснили, что накануне днем на пляж пришли пять девочек-подростков. Матрос-спасатель предупредил их, что купаться в реке нельзя, так же как находиться на берегу без взрослых. Одна из девочек сообщила, что ей 18 лет, показала паспорт и пообещала присматривать за подругами.

Уже через 10 минут девочки пошли купаться и три из них начали тонуть. Спасатели и отдыхающие смогли вытащить их из воды.

Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах этого происшествия. Родителям подростков вынесли официальные предостережения. Проверку проводит и прокуратура.