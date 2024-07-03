Жители улицы 3-й Разъезд требуют от властей откачать воду и восстановить движение трамвая № 9.

Жители улицы 3-й Разъезд требуют от властей откачать воду и восстановить движение трамвая № 9.

В Омске сложилась трагикомичная ситуация с трамваем № 9. Городские коммунальные службы уже полтора месяца не могут откачать воду на кольце по улице 3-й Разъезд и заново пустить электрический транспорт. Как сообщают местные жители, трамвайное кольцо уже заросло камышом, и скоро там заквакают лягушки.

– Вода там явно не откачивается, все в камышах уже. Как кваканье появится – будет жабье кольцо, – пишут омичи в чате бывшего мэра города Оксаны Фадиной. – Воды не так много, чтобы нельзя было откачать.

Чиновники городской администрации в очередной раз заявляют, что, как только уровень воды спадет, специалистами будет проведено обследование трамвайных путей для проведения ремонтно-восстановительных работ.

– О возобновлении движения трамваев по маршруту № 9 будет сообщено дополнительно, точные сроки будут зависеть от объемов выявленных недочетов, – отметили в мэрии.

Горожане справедливо указывают на то, что впереди дожди и такими темпами движение трамваев не возобновится. Само по себе мини-озеро на 3-м Разъезде явно не испарится. Городские коммунальные службы располагают откачивающей техникой, которая в том числе активно применялась для ликвидации последствий сегодняшнего сильного дождя. Весной она использовалась для предотвращения паводка на низменных участках, которых в городе более 200. Почему с помощью этой техники нельзя осушить кольцо на 3-м Разъезде и восстановить трамвайное движение, остается вопросом.

РИА «Омск-информ» будет следить за развитием событий.