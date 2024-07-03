Омск-Информ
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·Авто

Таким образом департамент транспорта хочет уменьшить заторы.
На улице Багнюка от дома № 8 до улицы 2-й Солнечной запретят парковку автомобилей. Вскоре там установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».
– Мера направлена на предотвращение возникновения заторовых ситуаций вследствие несанкционированной остановки и стоянки транспортных средств, – сообщили в департаменте транспорта.
За нарушение нового правила водителям грозит штраф – 1500 рублей. Припаркованные машины будут увозить на специализированную стоянку.
·Авто

Таким образом департамент транспорта хочет уменьшить заторы.
На улице Багнюка от дома № 8 до улицы 2-й Солнечной запретят парковку автомобилей. Вскоре там установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».
– Мера направлена на предотвращение возникновения заторовых ситуаций вследствие несанкционированной остановки и стоянки транспортных средств, – сообщили в департаменте транспорта.
За нарушение нового правила водителям грозит штраф – 1500 рублей. Припаркованные машины будут увозить на специализированную стоянку.