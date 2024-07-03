Параллельно со строительством здания идет благоустройство территории.
Министр образования Омской области Иван Кротт посетил строящийся лицей в Прибрежном. Готовность объекта составляет 72 %.
– В лицее уже полностью сделаны кровля и пол, фасад готов на 85 %. Сейчас строители укладывают линолеум, собирают подвесные потолки, укладывают керамогранитную плитку в санузлах, столовой, атриумах и на лестничных пролетах. В корпусах школы завершается установка внутренних дверей, витражей и противопожарных перегородок, – сообщили в ведомстве.
В спортивном зале красят потолок. Для столовой завезли холодильники, морозильные камеры, плиты, духовые шкафы. Параллельно со строительством идет благоустройство территории. Там укладывают тротуарную плитку и планируют засеять двор газоном. Эта работа уже сделана на 50 %.
– Новый лицей будет химико-технологическим. Здесь мы откроем общеобразовательные и профильные классы, введем программы дополнительного образования. Сейчас прорабатываем организацию образовательного процесса на этот год. Уже со школьной скамьи будем готовить будущих специалистов для сферы химических технологий. Ключевым партнером образовательной организации станет группа компаний «Титан», – сообщил Кротт.
Напомним, лицей рассчитан на 1122 места. Здание будет состоять из двух корпусов. Открыть школу планируют в сентябре.