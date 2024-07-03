На ночь глядя мужчина отправился покататься по полям у деревни Ясная Поляна в Павлоградском районе.

На ночь глядя мужчина отправился покататься по полям у деревни Ясная Поляна в Павлоградском районе.

Вчера поздно вечером в полицию Павлоградского района поступило сообщение об аварии в поле неподалеку от деревни Ясная Поляна. 58-летний местный житель разбился на квадроцикле, не справившись с управлением.

– В результате ДТП водитель доставлен в медицинское учреждение с множественными травмами, в том числе переломами. Установлено, что он находился за рулем в состоянии опьянения, – отметили в полиции.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает жителям региона: ни в коем случае не садитесь за руль любого автотранспорта в состоянии алкогольного опьянения. Этим вы создаете угрозу жизни и здоровья себе и окружающим!