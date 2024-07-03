Он проведет под стражей, пока правоохранители собирают доказательства.

Он проведет под стражей, пока правоохранители собирают доказательства.

Сегодня суд избрал меру пресечения 27-летнему омичу, который напал на 46-летнего кладовщика в магазине. Как сообщили в прокуратуре, молодому мужчине придется пробыть под стражей до 31 августа.

Напомним, преступление произошло 1 июля в продуктовом магазине на улице Молодова. Покупатель беспричинно избил кладовщика по голове жестяной банкой с консервами, а потом еще и ранил разбитой бутылкой.

Находящаяся в помещении продавщица успела вызвать охранников, которые и задержали нарушителя. На него завели уголовное дело о покушении на убийство.

Кладовщик сейчас находится в больнице.