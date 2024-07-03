В телефоне жительницы Кировского округа был номер экс-руководителя торгово-промышленной палаты. С этого все и началось.

В телефоне жительницы Кировского округа был номер экс-руководителя торгово-промышленной палаты. С этого все и началось.

66-летняя пенсионерка из Омска лишилась около 9 млн рублей в результате общения с дистанционными мошенниками. Женщина не только отдала им свои сбережения, но еще и оформила два кредита. Судя по фабуле дела, пожилая женщина ранее имела широкий круг делового общения.

Все началось с того, что она увидела в мессенджере пропущенный звонок от бывшего руководителя торгово-промышленной палаты. Позже от него же пришло сообщение о проведении в организации проверки ФСБ. Целью этой проверки было выявление утечки информации из архива и изучения возможного влияния иностранных спецслужб на должностных лиц.

Продолжая усиливать напряжение, якобы бывшая коллега сообщила женщине, что вскоре с ней свяжется сотрудник ФСБ, и предупредила об уголовной ответственности за разглашение информации.

– «Сотрудник ФСБ» сообщил, что женщина отправила денежные средства иноагенту и теперь сама является подозреваемой. Следующим стал видеозвонок якобы от следователя, который для убедительности предъявил «служебное удостоверение». В ходе разговора мужчина пояснил, что необходимо выполнить указания старшего инспектора Федеральной службы по финансовому мониторингу, – рассказали о деталях «разводки» в полиции. – Далее с потерпевшей связался «ведущий специалист Росфинмониторинга» и убедил открыть новый налоговый счет, так как на старый мошенники могут оформить займы.

Безоговорочно веря звонящим, омичка сама рассказала им свою кредитную историю и назвала количество личных сбережений. Ей, как это часто бывает, посоветовали перевести все деньги на «безопасный счет». Сначала туда отправилась 691 тыс. рублей, после этого «непростая» пенсионерка оформила кредит на 1,5 миллиона и сняла остальные сбережения. В общей сложности она перевела через банкомат 7 млн 415 тыс. рублей. Этого мошенникам показалось мало.

– Спустя два дня потерпевшая получила автокредит под залог своего автомобиля на сумму 850 000 рублей, обналичила всю сумму и также отдала мошенникам, – сообщили в УМВД. – Когда в очередной раз пенсионерку попросили положить 1 500 000 рублей на «страховую ячейку» для формирования «нового налогового счета», который откроет доступ ко всем ячейкам, пожилая женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас устанавливаются личности злоумышленников, идут необходимые оперативные мероприятия.