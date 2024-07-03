Они оформляли фиктивных работников, а зарплаты забирали себе.

Они оформляли фиктивных работников, а зарплаты забирали себе.

Прокуратура направила в Советский районный суд Омска уголовное дело о хищении с помощью мошенничества более 1,2 млн бюджетных рублей. В преступлении обвиняют двух сотрудниц БУ «МФЦ».

По версии прокуратуры, работницы многофункционального центра с апреля 2021 г. по май 2023 г. фиктивно трудоустраивали своих знакомых и присваивали их зарплаты. Отметим, что сами омички вину не признают.

Женщины ждут суда под подпиской о невыезде. За мошенничество им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.