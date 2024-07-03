Омск-Информ
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·Общество

Перевозчик продал билетов больше, чем способно вместить воздушное судно. Пришлось заплатить штраф.

Омская транспортная прокуратура наказала авиакомпанию «Северный ветер», которая в апреле текущего года допустила овербукинг на рейсе Омск – Сочи. Перевозчик продал билетов больше, чем способен вместить самолет, в результате чего 23 пассажира не смогли попасть на рейс.

– В этой связи генеральному директору предприятия внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого приняты меры, направленные на недопущение в дальнейшей работе нарушений прав потребителей, – сообщили в транспортной прокуратуре.

Надзорное ведомство также обратилось в суд для привлечения авиакомпании к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг, совершенное повторно). Суд оштрафовал перевозчика на 30 тыс. рублей.

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·Общество

Перевозчик продал билетов больше, чем способно вместить воздушное судно. Пришлось заплатить штраф.

Омская транспортная прокуратура наказала авиакомпанию «Северный ветер», которая в апреле текущего года допустила овербукинг на рейсе Омск – Сочи. Перевозчик продал билетов больше, чем способен вместить самолет, в результате чего 23 пассажира не смогли попасть на рейс.

– В этой связи генеральному директору предприятия внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого приняты меры, направленные на недопущение в дальнейшей работе нарушений прав потребителей, – сообщили в транспортной прокуратуре.

Надзорное ведомство также обратилось в суд для привлечения авиакомпании к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг, совершенное повторно). Суд оштрафовал перевозчика на 30 тыс. рублей.

1042