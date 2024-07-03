Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

По словам Сергея Шелеста, запуск авиасообщения стал бы дополнительным стимулом к развитию отношений между городами.

Между Омском и Минском может быть запущен прямой авиарейс. Соответствующие переговоры в столице Белоруссии накануне провел мэр Омска Сергей Шелест. По его словам, председатель минского горисполкома Владимир Кухарев тоже не против налаживания воздушных связей между городами.

– Обсудили вопрос запуска воздушного сообщения между нашими городами. Сошлись во мнении, что этот шаг послужил бы дополнительным стимулом к развитию добрых отношений между Минском и Омском, – написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что с Минском подписана дорожная карта взаимодействия из 36 пунктов, включая вопросы торгово-экономического сотрудничества, молодежной политики, культуры, спорта, общественных отношений, информационного обмена.

·Экономика/Бизнес

По словам Сергея Шелеста, запуск авиасообщения стал бы дополнительным стимулом к развитию отношений между городами.

Между Омском и Минском может быть запущен прямой авиарейс. Соответствующие переговоры в столице Белоруссии накануне провел мэр Омска Сергей Шелест. По его словам, председатель минского горисполкома Владимир Кухарев тоже не против налаживания воздушных связей между городами.

– Обсудили вопрос запуска воздушного сообщения между нашими городами. Сошлись во мнении, что этот шаг послужил бы дополнительным стимулом к развитию добрых отношений между Минском и Омском, – написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что с Минском подписана дорожная карта взаимодействия из 36 пунктов, включая вопросы торгово-экономического сотрудничества, молодежной политики, культуры, спорта, общественных отношений, информационного обмена.