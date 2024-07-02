Сначала водитель отказался везти пассажиров, а когда услышал их недовольство, ударил девочку.

Сначала водитель отказался везти пассажиров, а когда услышал их недовольство, ударил девочку.

Сегодня, 2 июля, в телеграм-канале «Инцидент Омск» появилась информация о нападении таксиста на девочку-подростка. Сообщается, что омичи вызвали такси и указали, что в машине поедут пять человек.

Однако когда такси приехало, водитель отказался везти людей. Автор поста утверждает, что таксист заявил, будто в заказе не было информации о количестве пассажиров, поэтому потребовал, чтобы клиенты отменили вызов за свой счет.

– Мы вышли из машины, встали в круг и начали обсуждать водителя и что нам делать дальше, – говорится в посте. – После чего он услышал мат в свою сторону, вышел из машины, подошел к девочке 15 лет и со всей силы дал пощечину.

Отметим, что рейтинг водителя в приложении составляет 4,64. Он ездит на красном автомобиле марки Geely.