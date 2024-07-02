Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Длительный контакт с этим веществом может вызвать боль в груди, кашель и отравление.

Региональное Минприроды обнародовало свежие данные о качестве воздуха в Омске. Как сообщили в ведомстве, в Кировском округе города было выявлено повышенное содержание озона. Предельно допустимая концентрация этого вещества составила 1,24 допустимого значения. В среду, 3 июля, в городе ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Отметим, что кратковременное превышение ПДК озона не представляет реальной опасности для человека. Однако длительное вдыхание этого вещества может привести к сухости в горле, кашлю, отравлению и боли в груди.

·Общество

Длительный контакт с этим веществом может вызвать боль в груди, кашель и отравление.

Региональное Минприроды обнародовало свежие данные о качестве воздуха в Омске. Как сообщили в ведомстве, в Кировском округе города было выявлено повышенное содержание озона. Предельно допустимая концентрация этого вещества составила 1,24 допустимого значения. В среду, 3 июля, в городе ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Отметим, что кратковременное превышение ПДК озона не представляет реальной опасности для человека. Однако длительное вдыхание этого вещества может привести к сухости в горле, кашлю, отравлению и боли в груди.