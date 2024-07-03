Омск-Информ
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·Общество

В регион пришла дождливая пора, которая постепенно сменяет недавнюю жару.

Сегодня, 3 июля, в Омске будет прохладно. По данным сервиса Яндекс.Погода, дневная температура не превысит +19, а также ожидается небольшой дождь. Столько же градусов тепла будет вечером, который, согласно, прогнозу, также не обойдется без осадков.

Не особенно отличается погодная картина и в регионе: до +22 днем с дождями, а в некоторых районах – с грозами.

·Общество

В регион пришла дождливая пора, которая постепенно сменяет недавнюю жару.

Сегодня, 3 июля, в Омске будет прохладно. По данным сервиса Яндекс.Погода, дневная температура не превысит +19, а также ожидается небольшой дождь. Столько же градусов тепла будет вечером, который, согласно, прогнозу, также не обойдется без осадков.

Не особенно отличается погодная картина и в регионе: до +22 днем с дождями, а в некоторых районах – с грозами.