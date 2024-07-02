Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды. Низкие температуры, правда, ожидаются только ночью.
В Омском гидрометцентре предупредили о резком похолодании. Завтра, 3 июля, в Омской области ожидается ветреная и дождливая погода. Столбик термометра ночью будет находиться на отметке +11…+16 градусов. Днем воздух прогреется до +17…+22 градусов. Порывы ветра будут достигать 15–18 м/с. Ожидаются ливни, туманы и грозы.
В четверг, 4 июля, ночная температура неприятно удивит омичей. Температура воздуха составит +8…+13 градусов. Днем будет теплее – +21…+26 градусов. Местами пройдут небольшие дожди. Скорость ветра составит 9–14 м/с.
В пятницу, 5 июля, дождливая погода сохранится. Пройдут кратковременные дожди и грозы. Ночью будет прохладно – до +10…+15 градусов. Однако днем будет настоящее пекло – +23…+28 градусов. Ветер умеренный, его скорость составит до 6–11 м/с.