Юрист назвала шесть фраз, которых лучше избегать, если вас остановили. Последствия могут быть разными: от недопонимания до крупного штрафа.

Юрист назвала шесть фраз, которых лучше избегать, если вас остановили. Последствия могут быть разными: от недопонимания до крупного штрафа.

Человек в форме, вскинувший жезл и указавший им в сторону обочины, или повелительный голос из громкоговорителя, говорящий «Останавливаемся!», уже способны вогнать в легкий стресс. Причин для остановки у инспекторов ДПС может быть множество. Некоторые из них не слишком серьезны и не отнимут много времени, а кое-где им придется пожертвовать. К тому же все еще остается риск нарваться на не слишком честного представителя власти. Но в любом случае есть фразы, которых при общении с сотрудниками ГИБДД лучше избегать. Юрист правового центра «Человек и закон» Елизавета Владимирова выделила таких шесть.

«Давайте ваш протокол или постановление, что у вас там?..»

Так вы покажете, что не разбираетесь в не слишком сложных юридических аспектах. А значит, и не понимаете, что вправе оспаривать. Таким незнанием не отягощенные моралью инспекторы могут воспользоваться. Хотя бы минимальная юридическая грамотность не помешает.

– Протокол – документ, заполняемый сотрудником ГАИ в том случае, если он усмотрел в действиях водителя правонарушение. Протокол не является доказательством вины, он служит основанием для вынесения постановления. Подготовленный протокол направляется судье или другому должностному лицу, уполномоченному рассматривать дела об административных правонарушениях. После рассмотрения протокола уполномоченным лицом выносится постановление, своего рода вердикт – виновен водитель или нет. Обжаловать вам необходимо постановление, – рассказала Владимирова журналу «За рулем».

«Да вы хоть знаете, кого остановили?»

Как бы высоко вы ни летали, козырять положением и связями не очень красиво. Вдвойне некрасиво, если вы просто решили пустить пыль в глаза таким заявлением. В этих случаях лучше обладать незаурядным актерским даром, так как мало-мальски опытный инспектор по интонации способен распознать, действительно ли перед ним «большой» человек. А если не распознает, то сможет организовать полную проверку и автомобиля, и его водителя. Тогда все станет ясно.

– Наверное, каждый сотрудник ГАИ за время работы хотя бы раз слышал эту фразу. Важно понимать: останавливая транспортное средство, инспектор не может предугадать, кто в нем находится. Но у него есть права и обязанности, установленные законодательством. Поэтому не стоит отвечать грубо и резко – инспектор просто выполняет свою работу, – советует юрист.

В общем, вести себя вызывающе не стоит, даже если связи действительно есть. Потому что и с ними можно «до выяснения» угодить в изолятор временного содержания.

«Я очень спешу»

Инспектор ведь тоже человек – авось, войдет в положение? Но чаще всего он может подумать, что вам некогда тратить на него время. Здесь опять сыграют роль моральные установки человека в форме. Один выяснит то, что требуется, и пожелает счастливого пути, другой может схитрить в свою пользу.

– Вам, к примеру, могут предложить подписать отказ от прохождения медосвидетельствования. А это уже не просто крупный штраф – можно и водительского удостоверения лишиться, – предупреждает специалист. – Поэтому самое правильное поведение в данной ситуации – всем своим видом выражать готовность соблюсти все предусмотренные законом формальности.

«Я недавно получил права и не заметил знак»

И это случаи из разряда «инспектор тоже человек». Неопытные водители нередко прибегают к такому методу с целью вызвать сочувствие. Но вызвать они могут в лучшем случае раздражение, а в худшем – желание поживиться за свой счет. Второе, опять же, у не слишком совестливых «гаишников». Поэтому лучше признать, что нарушил ПДД.

– Естественно, в том случае, если оно действительно имело место, – уточняет Елизавета Владимирова. – Зачастую честность и адекватность водителя находят у инспекторов понимание и одобрение. Велика вероятность, что вам пойдут навстречу и либо отпустят с пожеланием счастливого пути, либо выпишут минимальный штраф.

«Ну ладно, вам лучше знать, как это все у вас там оформляется»

Сотруднику ГИБДД действительно лучше знать. Но не всегда: он тоже может быть еще не слишком опытен. Или не слишком ответственен – поленится заполнить необходимые документы. Или вновь не слишком порядочен – и воспользуется вашей неосведомленностью.

– Как бы грубо ни звучало, но садясь за руль, водитель заключает сделку с законом. Теперь он должен не только знать свои права и обязанности, но и осознавать последствия своих действий. Рекомендую изучить порядок проведения как минимум нескольких процедур, которые грозят лишением водительского удостоверения. Лучше записать последовательность некоторых действий и разницу, на первый взгляд, почти одинаковых терминов и хранить в бардачке. Их не так много, например: порядок прохождения освидетельствования на состояние опьянения, разницу осмотра и досмотра, разницу протокола и постановления. Сюда можно даже добавить разницу между обгоном и опережением, – отмечает юрист.

«Предъявите мне эту ориентировку!»

Обычно это или что-то подобное спрашивают, когда хотят выяснить причину остановки. В таком варианте фраза звучит невежливо. К тому же по закону инспекторы не обязаны знакомить водителей с ориентировками. Эксперт это подтверждает:

– Действительно, ни в одном документе, который регламентирует действия сотрудников ГАИ, нет указаний по поводу ориентировок. Все зависит от ситуации. В законе «О полиции» есть статья, которая косвенно говорит о том, что сотрудник полиции обязан предоставить материалы для ознакомления, в которых затрагиваются ваши права и свободы. Но я не могу сказать, что эта статья применима к ориентировке. Все зависит от человеческого фактора – прямой обязанности демонстрировать ее нет.

Так что если у вас нет сомнений, что авто, на котором вы едете, легальное, то бояться нечего. Если оно похоже на угнанное, а сотрудник ГАИ пытается это выяснить, то лучше вежливо попросить его показать ориентировку. Раз уж пресловутый человеческий фактор работает и здесь.

В общем, эти шесть фраз из лексикона лучше исключить. Ну а если инспектор превышает полномочия, то можно обратиться на горячую линию МВД.