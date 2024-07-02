Получить эти деньги мужчине не удалось. Нарушителя закона поймали.

Получить эти деньги мужчине не удалось. Нарушителя закона поймали.

На 33-летнего жителя Омска возбудили уголовное дело о мошенничестве. Как сообщили в полиции, мужчина выдавал себя за сотрудника ФСБ и вымогал у горожан деньги.

Он обратился к омичу, находящемуся под домашним арестом и предложил решить вопрос о прекращении уголовного дела. За это мошенник попросил 600 000 рублей. После получения 300 тыс. рублей его задержали задержан.

Отметим, что мошенника заключили под стражу на время расследования. Ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет.