Несмотря на то что дом, где поселили многодетную семью, был сдан лишь в прошлом году, он пошел трещинами и не ремонтировался.

Несмотря на то что дом, где поселили многодетную семью, был сдан лишь в прошлом году, он пошел трещинами и не ремонтировался.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание омским следователям возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав многодетной жительницы региона. Омичка обратилась к Бастрыкину через его приемную в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказала женщина, ее семье, где воспитываются четверо детей, вместо аварийного жилья дали малогабаритную квартиру в доме, построенном в прошлом году. Условия проживания оказались далеки от приемлемых.

– В настоящее время на стенах здания образовались трещины, система вентиляции не работает. При этом ремонтные работы в строении не проводятся. Неоднократные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли, – сообщили в СК РФ.

Центральный аппарат ведомства будет контролировать ход расследования уголовного дела.