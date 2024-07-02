Воспользовавшись сильным алкогольным опьянением мужчины, она перевела все деньги с его смартфона.

Воспользовавшись сильным алкогольным опьянением мужчины, она перевела все деньги с его смартфона.

К сотрудникам омской полиции обратился 26-летний специалист по теплоизоляционным работам. Мужчина сообщил, что у него со счета списали 25 тыс. рублей. Накануне он отдыхал с малознакомой девушкой в сауне на улице Мамина-Сибиряка, а придя в себя, обнаружил пропажу денег в банковском приложении. Деньги ушли на незнакомый омичу счет.

Девушку, с которой в сауне отдыхал потерпевший, задержали на проспекте Мира и доставили в отдел полиции. Она рассказала, что украла деньги, воспользовавшись тем, что ее знакомый был пьян.

– Воспользовавшись сильным алкогольным опьянением приятеля, взяла его смартфон под предлогом заказа такси для подруг и перевела денежные средства на свою карту, – сообщили в полиции.

Ранее девушка украла телефон у 60-летней женщины – профессора одного из вузов города и сдала его в ломбард за 2 тыс. рублей. На воровку завели два уголовных дела по ч. 1 и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Суд заключил ее под стражу на два месяца.