Пока мужчина находился в комнате ожидания, его транспортное средство исчезло в неизвестном направлении.

Пока мужчина находился в комнате ожидания, его транспортное средство исчезло в неизвестном направлении.

Сотрудники омской полиции задержали 27-летнего работника автомойки, расположенной на улице Гашека в Ленинском округе города. Парень, отработавший всего два дня, угнал принадлежащую клиенту иномарку «Тойота-Королла».

59-летний хозяин машины передал мойщику ключи от машины, а сам направился в комнату ожидания. Когда подошло время забирать иномарку и оплатить ее помывку, выяснилось, что автомобиль исчез в неизвестном направлении. Мойщик также испарился. Автовладелец обратился в полицию.

– Злоумышленника разыскали через несколько часов в деревне Калачево Омского района. После мойки он решил прокатиться на чужой «тойоте», однако так и не смог пояснить, почему выбрал именно это направление дороги. Впрочем, как и не ответил на вопрос, где бросил угнанное транспортное средство, – сообщили в региональном УМВД.

Машину нашли на следующий день в полях рядом с поселком Новоомским. Иномарка застряла на закрытой территории железнодорожных путей. Ее бампер, левое крыло и ходовая часть были повреждены.

На автомойщика завели уголовное дело об угоне. Ранее парень уже имел проблемы с законом – он привлекался к уголовной ответственности за присвоение чужого имущества, а также кражи и мошенничество.