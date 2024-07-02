Омск-Информ
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·Авто

Руководство социального учреждения должно было провести аукцион, но не сделало этого.
Прокуратура обратилась в арбитражный суд, чтобы лишить «Драгунский дом-интернат» новой машины. Договор купли-продажи хотят признать недействительным.
В ведомстве считают, что руководство учреждения социального обслуживания при покупке нарушило закон. Автомобиль HAVAL H9, стоимостью более 4 млн рублей, приобрели без проведения аукциона.
Отметим, что «Драгунский дом-интернат» располагается в поселке Драгунском Любинского района Омской области. В учреждении содержат пожилых людей и инвалидов, страдающих хроническими психическими заболеваниями.
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·Авто

Руководство социального учреждения должно было провести аукцион, но не сделало этого.
Прокуратура обратилась в арбитражный суд, чтобы лишить «Драгунский дом-интернат» новой машины. Договор купли-продажи хотят признать недействительным.
В ведомстве считают, что руководство учреждения социального обслуживания при покупке нарушило закон. Автомобиль HAVAL H9, стоимостью более 4 млн рублей, приобрели без проведения аукциона.
Отметим, что «Драгунский дом-интернат» располагается в поселке Драгунском Любинского района Омской области. В учреждении содержат пожилых людей и инвалидов, страдающих хроническими психическими заболеваниями.
1124