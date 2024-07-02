Омск-Информ
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·Общество

На это из бюджета выделили 1,5 млн рублей.
Накануне омские чиновники начали поиски подрядчика для сноса аварийной двухэтажки по адресу: 20 лет РККА, 180. Начальная цена контракта составляет 1,5 млн рублей.
По данным портала Госзакупок, заявки от предпринимателей принимаются до 8 июля. Победителя аукциона планируют определить 10 июля.
Напомним, дом 1950 года постройки признали аварийным в 2016 году. Расселить его должны были до 2018 года, но этого не случилось. Только после вмешательства в дело прокуратуры жильцам предоставили более безопасные квартиры.
·Общество

На это из бюджета выделили 1,5 млн рублей.
Накануне омские чиновники начали поиски подрядчика для сноса аварийной двухэтажки по адресу: 20 лет РККА, 180. Начальная цена контракта составляет 1,5 млн рублей.
По данным портала Госзакупок, заявки от предпринимателей принимаются до 8 июля. Победителя аукциона планируют определить 10 июля.
Напомним, дом 1950 года постройки признали аварийным в 2016 году. Расселить его должны были до 2018 года, но этого не случилось. Только после вмешательства в дело прокуратуры жильцам предоставили более безопасные квартиры.