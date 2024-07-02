Первого июля легенда «Авангарда» отпраздновала 50-летие.

Первого июля легенда «Авангарда» отпраздновала 50-летие.

Вчера, 1 июля, исполнилось 50 лет легенде омского «Авангарда», бывшему президенту клуба Максиму Сушинскому. В честь своего юбилея спортсмен намерен закатить грандиозный банкет.

– Для меня юбилей – отличный повод собраться. Приедут родственники, друзья, партнеры по бизнесу. В общей сложности – человек двести. Отметим, повеселимся, повспоминаем, – сказал Сушинский в интервью «Спорт-Экспрессу». – Гостей могло быть и больше, но лето в разгаре, многие разъехались по отпускам.

Из хоккейного мира Сушинский ждет в гости своего многолетнего партнера по ведущему звену «Авангарда» Дмитрия Затонского, еще одну легенду «ястребов» Александра Попова, бывших игроков омского клуба Александра Гуськова и Дениса Денисова, а также звезд КХЛ недавнего прошлого Сергея Мозякина и Даниса Зарипова, которые выиграли немало титулов в магнитогорском «Металлурге».

В интервью Сушинский также признался, что после работы президентом «Авангард» его звали на должность генерального директора в другой клуб КХЛ, но договориться о сотрудничестве не вышло.