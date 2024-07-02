Омск-Информ
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·Происшествия

Парни хотели продать металлические трубы и швеллер, но не успели.
Сотрудники транспортной полиции задержали в Омске 18-летнего и 17-летнего студентов. Молодого иностранца и его приятеля-омича подозревают в краже имущества железнодорожного предприятия.
Как сообщили в Омском линейном управлении МВД России, ночью парни, которые обучаются железнодорожным специальностям, проникли на предприятие и вынесли оттуда швеллер и трубы общей массой более центнера. Похищенное студенты спрятали неподалеку от места преступления, чтобы потом сдать в пункт приема металлолома.
На парней завели уголовное дело. Им грозит до 5 лет лишения свободы.
·Происшествия

Парни хотели продать металлические трубы и швеллер, но не успели.
Сотрудники транспортной полиции задержали в Омске 18-летнего и 17-летнего студентов. Молодого иностранца и его приятеля-омича подозревают в краже имущества железнодорожного предприятия.
Как сообщили в Омском линейном управлении МВД России, ночью парни, которые обучаются железнодорожным специальностям, проникли на предприятие и вынесли оттуда швеллер и трубы общей массой более центнера. Похищенное студенты спрятали неподалеку от места преступления, чтобы потом сдать в пункт приема металлолома.
На парней завели уголовное дело. Им грозит до 5 лет лишения свободы.