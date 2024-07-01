В результате аварии скончалась сельчанка, личность которой устанавливается. Она переходила дорогу на красный свет.

В результате аварии скончалась сельчанка, личность которой устанавливается. Она переходила дорогу на красный свет.

Сегодня, 1 июля, в Омском районе произошло смертельное ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции получили информацию об аварии в 19:05.

Полицейские выехали на место происшествия и выяснили, что 33-летний водитель автомобиля Nissan ехал по трассе Омск – Русская Поляна. При движении по 19 км он наехал на пешехода, который шел через дорогу на красный сигнал светофора.

От удара пешехода отбросило на пассажирскую «Газель», которая ехала по маршруту «Омск – Сосновка». За рулем маршрутки находился 37-летний мужчина. В момент аварии он остановился на остановке «Техникум», чтобы высадить пассажиров.

В результате ДТП женщина, личность которой сейчас устанавливают, скончалась на месте происшествия от полученных травм. Во время аварии в салоне маршрутки находились девять пассажиров, помощь врачей им не потребовалась. Полиция проводит проверку.