На омском Левобережье перенастроили светофоры

Сегодня, 1 июля, в Омске изменился режим работы четырех светофоров. Эти перемены связаны с закрытием перекрестка улицы Волгоградская – бульвар Архитекторов, а также возобновлением движения транспорта на пересечении улиц Степанца – 70 лет Октября – бульвар Архитекторов. Так, на перекрестке улиц 70 лет Октября – Дмитриева увеличили время движения транспорта по 70 лет Октября при проезде от улицы Степанца. На пересечении Степанца и Перелета выросло время для улицы Степанца при движении от улицы Взлетной.

Кроме того, на перекрестке улицы Крупской с бульваром Архитекторов выросло время для транспорта, который едет по Крупской в сторону центра города. Отметим, что также заработал светофор на пешеходном переходе возле остановки «Поворотная».

В ближайшее время в департаменте транспорта планируют изменить режим работы светофоров на перекрестках: улица Конева – улица Ватутина, улица Конева – съезд к ТЦ «Мега», улица Волгоградская – улица Лукашевича – «Бауцентр».

Автомобилистам стоит учесть, что подрядчик ООО «СтройТраст» собирается изменить приоритет на перекрестке Волгоградская – Сейфуллина. Главной дорогой будет поворот направо с улицы Волгоградской на улицу Сейфуллину. Это станет актуально и для движения в обратном направлении.