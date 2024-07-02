Ожидаются дожди и грозы, а также порывистый ветер. При этом станет чуть прохладнее, чем в предыдущие дни.

Ожидаются дожди и грозы, а также порывистый ветер. При этом станет чуть прохладнее, чем в предыдущие дни.

Сегодня в Омске, по данным телеграм-канала MeteoOmsk, ожидаются дожди, местами сильные. Сопровождать их будут грозы и порывистый ветер до 15–17 м/с.

Также будет чуть прохладнее по сравнению с предыдущими днями – днем воздух прогреется до +19…+24 градусов.

Такие же погодные условия и температура воздуха прогнозируются сегодня по Омской области.