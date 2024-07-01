Эта сумма почти в два раза меньше, чем выделили из бюджета.

Эта сумма почти в два раза меньше, чем выделили из бюджета.

В Омске подвели итоги аукциона на выполнение работ по оформлению мест празднования Дня города. Контракт заключили с предпринимателем Константином Кучеренко.

Отметим, что на украшение города чиновники выделили больше 1 млн рублей, однако во время торгов цену удалось снизить. По данным портала госзакупок, победитель торгов согласился выполнить работу за 555 тыс. рублей.

Ранее в Омске выбрали подрядчика, который обеспечит проживание приглашенных на День города гостей. Этим займется предприниматель Надежда Ткаченко. Контракт обойдется бюджету в 499 тыс. рублей.